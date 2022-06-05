«بوتين»: سنضرب أهداف جديدة إذا استلمت أوكرانيا صواريخ طويلة المدى

هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرب أهداف جديدة في أوكرانيا حال تسليمها صواريخ بعيدة المدى.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة “روسيا 1” إنّ إمداد كييف بالأسلحة الغربية ليس له سوى هدف واحد، وهو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف بوتين أنّه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير المتوفرة التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأوضح بوتين أنّه كان لدى الجيش الأوكراني 515 راجمة صواريخ عند بدء العملية العسكرية ومنذ ذلك الوقت تم تدمير 380 منها، ولكن كييف عوضت بعض خسائرها من خلال اللجوء إلى المخزونات.

واعتبر بوتين أنّ توريد راجمات صواريخ أمريكية إلى أوكرانيا لا يغير شيئا في الحقيقة، إذ أنّه كانت لدى كييف صواريخ بنفس المدى، والتوريدات الجديدة ليست ببساطة إلا تعويضا عن الخسائر.

وذكر بوتين أنه يتم تزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، وأنّه يعتبر ذلك أمرا عديم الفائدة، مستدركا أنّه ما لم تتح لنا فرصة لإنزالها والاطلاع على أجهزتها وكيفية عملها فأنا ببساطة لا أرى أي معنى آخر في ذلك.