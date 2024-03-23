بوتين: سينال منفذو «هجوم كروكوس» ومدبّروه العقاب

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكلمة إلى مواطني البلاد على خلفية الهجوم الذي استهدف مركز “كروكوس” التجاري بضواحي موسكو، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن الرئيس بوتين “يوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني”، واصفا ما حدث في كروكوس، بأنه “هجوم إرهابي دموي وهمجي”، قائلا: “العشرات من الأشخاص المسالمين والأبرياء وقعوا ضحايا للهجوم الإرهابي في كروكوس”.

وأكد الرئيس بوتين، أنه “تم اكتشاف واحتجاز جميع منفذي الهجوم الإرهابي على كروكوس”، مشيرا إلى أن الإرهابيين حاولوا الاختباء في الأراضي الأوكرانية حيث تم إعداد “منفذ” لهم لعبور الحدود.

وقال بوتين: “كل منفذي الجريمة ومنظميها ومدبريها سينالون العقاب الحتمي”.

هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أن عدد القتلى جراء الهجوم الذي استهدف مجمع كروكوس سيتي في العاصمة موسكو وصل إلى 115 شخصا، مشيرة إلى أن العدد قابل للزيادة أيضا.