«بوتين»: عزل روسيا عن العالم أمر مستحيل

شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على أن العملية العسكرية التي تشنها قواته ضد أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك، معتبرًا أن المحاولات الغربية لعزل روسيا عن العالم أمر مستحيل.

وأوضح بوتين خلال زيارة أجراها بوتين إلى مطار فوستوتشني الفضائي، أنّ العمليات العسكرية في أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس لدينا خيار آخر، وأنّه لا يمكن عزل روسيا عن العالم، في إشارة إلى العقوبات الدولية المفروضة على موسكو والدعوات الرامية لمقاطعة مصادر الطاقة الروسية.

واعتبر الرئيس الروسي أنّ أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا مفهومة تماما وتحمل أهداف نبيلة، مضيفا «هدفنا الرئيسي مساعدة شعب دونباس الذي اعترفنا به، لذلك اضطررنا إلى القيام بذلك لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب، رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة الى حل سلمي لقضية دونباس».

وأشار بوتين إلى أنّ أوكرانيا بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا، مشيدا في الوقت نفسه بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا.