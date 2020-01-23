بوتين: علينا العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب في ليبيا

اقترح الرئيس الروسي عقد اجتماع لرؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. [أرشيف/سبوتنيك]

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أنه ما زال يتعين العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مناسب بشأن الوضع في ليبيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن بوتين قوله، خلال أعمال المنتدى الدولي لإحياء ذكرى “المحرقة النازية” والتي أقيمت بالقدس الغربية تحت عنوان “نذكر المحرقة، ونحارب اللاسامية”:

أمامنا الكثير من المهام، واحدة منها ناقشناها مؤخرًا في برلين بمبادرة من السيدة ميركل، وهي ليبيا.

وأضاف:

ما زال يتعين علينا العودة إلى مجلس الأمن بشأن هذه القضية واتخاذ قرار مناسب، لكن هناك العديد من المشاكل الأخرى،، الانقسام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

واقترح الرئيس الروسي عقد اجتماع لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي– روسيا الاتحادية والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة- لبحث القضايا الأمنية.

وأكد أهمية عقد مثل هذا الاجتماع في عام 2020، وهو العام الذي يتم فيه الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة.