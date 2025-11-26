بوتين في قيرغيزستان.. ترامب يرسل مبعوثه إلى موسكو

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن أوكرانيا يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع روسيا لحل النزاع المستمر، مشيراً إلى أن “روسيا تتفوق على أوكرانيا من حيث العدد والحجم العسكري”.

وأضاف في تصريح صحفي يوم الأربعاء: “قد تستمر هذه الحرب لسنوات، روسيا لديها عدد أكبر بكثير من الناس والجنود. أعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا أمر جيد، وبصراحة مفيد للطرفين، لأن أوكرانيا مجموعة سكانية أصغر بكثير”.

وأشار ترامب إلى أن التنازلات التي قد تقدمها موسكو قد تشمل وقف إطلاق النار ووقف أي تقدم عسكري إضافي، مؤكداً إحراز تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه أوضح أنه “لا يوجد موعد نهائي محدد” للتوصل إلى الاتفاق، متوقعًا أن “تقبل كييف الاتفاق قريبًا”.

وفي خطوة عملية ضمن جهود التسوية، أعلن ترامب أنه سيوفد مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بمشاركة صهره جاريد كوشنر، مؤكدًا أن “هناك بضع نقاط خلاف متبقية فقط”.

وأضاف: “آمل أن أعقد لقاء قريب مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند إبرام الاتفاق أو بلوغ المراحل النهائية من المفاوضات، الأمر ليس سهلاً، لكن أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق”.

كما أكد ترامب أن الصراع “يسير في اتجاه واحد”، وأن “بعض الأراضي قد تصبح روسية في نهاية المطاف”، مشيرًا إلى أن المناقشات الحدودية بين أوكرانيا وروسيا عملية معقدة.

وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: “الوضع يسير في اتجاه واحد. لذا، في النهاية، قد تحصل روسيا على هذه الأراضي خلال الشهرين المقبلين على أي حال، إنهم يتحدثون عن تقاسم الأراضي في كلا الاتجاهين ومحاولة تطهير الحدود، إنها عملية معقدة، هل تريدون القتال وخسارة 50-60 ألف شخص آخرين، أم تريدون فعل شيء الآن؟”

وأوضح ترامب أن روسيا “تقدم بالفعل تنازلات”، وقال: “تنازلهم الكبير هو أن يتوقفوا عن القتال، وأن لا يستولوا على أي أراضٍ أخرى”.

وفي سياق الخطة الأمريكية، ذكرت مصادر مطلعة أن النسخة المختصرة من خطة التسوية لا تتضمن مسألة التنازلات الإقليمية من جانب كييف، وفق ما نقلت صحيفة “بوليتيكو”.

في السياق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثيقة رسمية بعنوان “استراتيجية سياسة روسيا الوطنية حتى 2036″، تهدف إلى “ترسيخ اللغة والهوية الروسية” في أجزاء من أوكرانيا ضمتها موسكو منذ بدء الغزو في فبراير 2022.

وتدعو الوثيقة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير، إلى “اتخاذ تدابير لضمان أن يكون 95 بالمئة من سكان أوكرانيا روسًا بحلول 2036″، وتعزيز الهوية المدنية الروسية، وترسيخ استخدام اللغة الروسية، والعمل ضد جهود الدول الأجنبية التي تسعى لزعزعة الوحدة بين الأعراق والطوائف.

وجاء في الوثيقة أن تأمين السيطرة على المناطق الشرقية من أوكرانيا “هيأ الظروف لاستعادة وحدة الأراضي التاريخية للدولة الروسية”.

وتعتبر روسيا الدفاع عن الناطقين بالروسية وإعادة توحيد المناطق التي تعتبرها تابعة لها تاريخياً جزءاً من “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “تحالف الراغبين” سيشكل مجموعة عمل بقيادة فرنسا وبريطانيا لوضع قائمة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة وبدعم من تركيا التي تلعب دوراً محورياً في المجال البحري.

وقال ماكرون عقب محادثات التحالف: “قررنا أن ننشئ مجموعة العمل ابتداءً من الغد بقيادة فرنسا وبريطانيا وبالتعاون الوثيق مع تركيا، ولأول مرة بمشاركة الولايات المتحدة”.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشة مساهمة كل طرف بالتفصيل، ووضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية.

وأكد الرئيس الفرنسي أن “الشرط الرئيسي للسلام الجيد هو وجود مجموعة من ضمانات الأمن الموثوقة والمتينة حقاً، لا وعود على الورق”، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لتحالف الدول الداعمة هو تحقيق ضمانات أمنية قوية وملموسة لأوكرانيا.

بوتين يجري محادثات مع نظيره القيرغيزي جباروف لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الأربعاء، إلى بيشكيك عاصمة قيرغيزستان، في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث التقى نظيره القيرغيزي صدر جباروف لإجراء محادثات مشتركة حول تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد بوتين أن العلاقات الروسية–القيرغيزية “تتطور بنجاح بروح معاهدة الصداقة والتعاون”، مشيراً إلى أن روسيا تتابع عن كثب زيادة حجم التبادل التجاري مع قيرغيزستان، والذي وصل إلى مستويات قياسية العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الروسية في الجمهورية إلى نحو ملياري دولار.

كما أشاد بوتين بدور القاعدة العسكرية الروسية المشتركة في قيرغيزستان في ضمان الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أهمية التعاون الأمني المشترك، والتنسيق في المنظمات الدولية، وكذلك تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.

وأشار الرئيس الروسي إلى المشاريع التعليمية المشتركة، بما في ذلك بناء 9 مدارس ثانوية تعتمد اللغة الروسية لغةً للتدريس، على أن تُفتتح الثلاث الأولى في سبتمبر 2027، مشدداً على أن موسكو تعتبر قرغيزستان بقيادة جباروف شريكاً موثوقاً.

وتم خلال الزيارة الاتفاق على بيان مشترك يحدد المهام الرئيسية لتعزيز التعاون بين روسيا وقيرغيزستان، كما دعا بوتين الرئيس جباروف لحضور اللقاء غير الرسمي لقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبرغ، المقرر في ديسمبر المقبل.

ويضم الوفد الروسي المرافق بوتين كبار المسؤولين، من بينهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة “روساتوم” أليكسي ليخاتشوف.