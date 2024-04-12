بوتين: كنّا دائما نبادر إلى الحل السلمي للخلافات مع أوكرانيا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال الرئيس بوتين خلال المحادثات: “إن موسكو لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك على وجه التحديد”.

وأضاف: “مرة أخرى أريد أن أؤكد أننا مع المفاوضات، ولكن ليس في شكل يفرض علينا أي مخططات لا علاقة لها بالواقع”.

وأكد الرئيس الروسي، “أن موسكو امتنعت عن شن هجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية في الشتاء انطلاقا من دواع إنسانية”.

وقال بوتين: “لقد لاحظنا سلسلة من الهجمات على منشآت الطاقة لدينا في الآونة الأخيرة، واضطررنا للرد”، مؤكدا “أن الضربات على منشآت الطاقة في أوكرانيا هي جزء من عملية نزع السلاح”.

من جهته، قال لوكاشينكو، “إنه يعتقد أن المبادرات الروسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا ستجد تجاوبا من العسكريين”.

وقال لوكاشينكو مقترحا على بوتين العودة إلى اتفاقيات اسطنبول: “أخرج الوثيقة التي أظهرتها لي ذات مرة وسلمتها لي، ضعها على الطاولة وتحرك على أساسها”، فرد بوتين: “نعم، سنعمل بها”.