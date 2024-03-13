بوتين للنخب الغربية: حفل مصاصي الدماء على وشك النهاية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يجب على النخب الغربية، التي اعتادت على “ملء بطونها باللحم البشري” أن تفهم أن “حفل مصاصي الدماء” على وشك أن ينتهي.

جاء ذلك وفقا لما صرح به الرئيس للصحفي الروسي الشهير دميتري كيسيليوف، الذي أذاعته القناة الروسية الأولى، حيث تابع الرئيس أن النخب الغربية تسعى جاهدة إلى تجميد الوضع غير العادل في الشؤون الدولية، لكن عليها أن تفهم أن “حفل مصاصي الدماء” على وشك نهايته.

وأشار بوتين في المقابلة إلى أن ما يسمى بـ “المليار الذهبي” عمل لعدة قرون عمليا على مص دماء الدول الأخرى، واستغل بلدانا وشعوبا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية”.

وقال: إن النخب الغربية لديها رغبة قوية للغاية في تجميد الوضع الراهن، والحالة غير العادلة في الشؤون الدولية. لقد اعتادوا لعدة قرون على ملء بطونهم باللحم البشري وجيوبهم بالمال. ولكن يجب عليهم أن يفهموا أن حفل مصاصي الدماء في سبيله للانتهاء.