بوتين: ما تنفقه واشنطن للنفقات العسكرية «عشرة أضعاف» ما تنفقه موسكو

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ما تنفقه واشنطن للنفقات العسكرية والدفاعية، مشيرا إلى أنه عشر أضعاف ما تنفقه موسكو.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الطيارين العسكريين في مدينة تورجوك: “إن الولايات المتحدة تنفق على الاحتياجات الدفاعية نحو 40% من إجمالي النفقات العالمية على القطاع الدفاعي وروسيا 3.5%”.

وأشار بوتين، إلى أنه “حسب معطيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أنفقت الولايات المتحدة على الدفاع 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، بينما أنفقت روسيا 4% وإسرائيل 4.5% وأوكرانيا 33.5%”.

وأضاف: “في عام 2022 أنفقت الولايات المتحدة 811 مليار دولار وروسيا 72 مليار دولار”، مضيفا: “الفارق ملموس، وهو أكثر من عشرة أضعاف”.

من جهة أخرى، أكد بوتين، أن “روسيا ليس لديها دول غير صديقة، بل هناك نخب غير صديقة في هذه الدول”.

وقال بوتين في اجتماع مع العاملين في مجال الثقافة في مقاطعة تفير: “على الرغم من أنه ليس لدينا دول غير صديقة، إلا أن لدينا نخبا غير صديقة في هذه الدول”.

على صعيد منفصل، نشرت وزارة الطوارئ الروسية قائمة جديدة بأسماء القتلى في هجوم “كروكوس”، أظهرت ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 143 قتيلا.