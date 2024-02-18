بوتين: مجريات الحرب في أوكرانيا مسألة «حياة أو موت» بالنسبة لروسيا

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، وغداة إعلان الجيش الروسي السيطرة على مدينة أفدييفكا شرقي أوكرانيا، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن الحرب في أوكرانيا لا تشكل سوى مسألة تحسين موقف تكتيكي بالنسبة للغرب، ولكنها “مسألة حياة أو موت” بالنسبة لروسيا.

وقال بوتين خلال مقابلة تلفزيونية، رداً على سؤال متعلق بشأن “الجزء التاريخي” من مقابلته مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، إنه من المهم لكل من المستمعين الروس والأجانب أن يفهموا مدى حساسية وأهمية كل ما يحدث في الاتجاه الأوكراني بالنسبة لروسيا.

وأضاف بوتين خلال اللقاء مع المذيع التلفزيوني الروسي بافيل زاروبين: بالنسبة للغرب يعد هذا تحسيناً لموقفهم التكتيكي، أما بالنسبة لنا فهو مصير، إنها مسألة حياة أو موت، أردتُ أن يفهم الناس الذين يستمعون إلى هذه المقابلة مع كارلسون ذلك”.

وقبل نحو أسبوعين، أجرى بوتين أول مقابلة له مع صحافي أميركي منذ عامين تقريباً، واستهل اللقاء مع كارلسون، الذي استمر ساعتين، الذي وصفته وسائل إعلام غربية بـ”محاضرة تاريخ”، باستعراض تاريخ تأسيس الدولة الأوكرانية وارتباطها بتأسيس الاتحاد السوفييتي، ومستقبل المفاوضات مع كييف

ووصف بوتين أوكرانيا بأنها دولة مصطنعة أُنشئت بناء على رغبة (الزعيم السوفييتي السابق جوزيف) ستالين، ولم تكن موجودة قبل عام 1922″

وشدد بوتين على أن روسيا ستقاتل حتى النهاية للدفاع عن مصالحها، وحثَّ البيت الأبيض على التركيز على القضايا الداخلية في الولايات المتحدة.

وكانت القوات الروسية سيطرت على مدينة أفدييفكا الأوكرانية، بعد هجمات متعاقبة للسيطرة عليها منذ منتصف أكتوبر الماضي.

ويُنظر إلى السيطرة على مدينة أفدييفكا باعتبارها خطوة رئيسية نحو سيطرة موسكو على دونيتسك، المدينة المحورية الواقعة على بعد 20 كيلومتراً إلى الشرق، التي تخضع للقوات الروسية، منذ عام 2014.