بوتين: مستعدون للاتصالات مع أوكرانيا رغم صعوبتها وموسكو أفضل مكان للحوار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن بلاده مستعدة لإجراء اتصالات مع الجانب الأوكراني، رغم اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاقات جوهرية سيكون “شبه مستحيل”.

وأكد بوتين أن الضمانات الأمنية لم تُناقش مع روسيا حتى الآن بشكل جدي، مشدداً على أن موسكو ستلتزم بأي اتفاق يتم التوصل إليه، لكن بشرط أن تكون هذه الضمانات متبادلة وتشمل كلاً من روسيا وأوكرانيا.

وأوضح بوتين أن كييف، رغم تصريحاتها السابقة التي استبعدت إمكانية الحوار، عادت مؤخراً لطلب اتصالات مع موسكو أو عرضها، مؤكداً أن روسيا منفتحة على هذه الاتصالات، قائلاً: “إذا أراد أحد اللقاء بنا، فنحن مستعدون، وأفضل مكان لذلك هو موسكو، مدينة الأبطال”.

وشدد الرئيس الروسي على أن العقبات أمام الحوار تكمن في غياب الإرادة السياسية والجدية من الطرف الأوكراني، لافتاً إلى أن “الاتفاق على القضايا المفتاحية سيكون شبه مستحيل”.

هذا ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي بنسخته العاشرة في فلاديفوستوك من 3 إلى 6 سبتمبر 2025، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.

ترامب يعلن عزمه التحدث مع بوتين قريباً: “الحوار بيننا جيد جدًا”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يخطط لإجراء محادثات قريبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن العلاقة بينهما “تشهد حواراً جيداً جداً”.

وفي تصريحات صحفية، أوضح ترامب أنه سيكون “على اتصال قريب” بالرئيس الروسي، دون أن يحدد موعداً أو جدولاً زمنياً لتلك المحادثات المرتقبة.

وأشار ترامب إلى سجله في إنهاء النزاعات، قائلاً: “لقد أنهيت سبع حروب، لكن الحرب التي كنت أظنها الأسهل، تبيّن أنها أكثر تعقيداً مما توقعت”، دون أن يحدد الحرب المقصودة.