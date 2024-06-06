بوتين: ملاحقة «ترامب» تحرق واشنطن ولا يهمنا من سيفوز بالانتخابات

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “أن روسيا غير مهتمة بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سواء “جو بايدن” أو “دونالد ترامب”، مؤكدا “على أنه بعد الانتخابات الأمريكية، لن يحدث أي تغيير جدي في العلاقات بين واشنطن وموسكو”.

وقال بوتين خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في “منتدى سان بطرسبورغ الدولي” ردا على سؤال حول من هو الأفضل بالنسبة لروسيا، بايدن أم ترامب: “إذا كان الأمر كذلك، فإنه على العموم لا يهمنا”.

وأضاف بوتين أن “ما يحدث في الولايات المتحدة، وأنتم تعلمون ما يحدث، في خضم الصراع السياسي، إنهم يحرقون أنفسهم ودولتهم ونظامهم السياسي من الداخل، وعلي أن أقول سواء كان ذلك مقبولا أم لا، إنهم يحرقون زعامتهم الوهمية في مجال الديمقراطية من جذورها أيضا”.

ورأى الرئيس الروسي، أن “ملاحقة ترامب قضائيا تستند إلى دوافع سياسية”، قائلا: “من الواضح للعالم أجمع أن ملاحقة “ترامب”، بالأخص في المحاكم بتهم تستند إلى أحداث تمت قبل سنوات طوال دون أي أدلة هو استغلال للنظام القضائي في الصراع السياسي الداخلي بشكل مباشر”.

وأضاف: “بالنسبة لنا هنا في روسيا هذا واضح، وأنا على ثقة بأن بريطانيا أيضا تدرك ذلك، وأن العالم كله لديه نفس الرؤية، والأهم من ذلك أن الداخل الأمريكي نفسه لديه الاعتقاد ذاته أيضا.. لأنه بعد قرار المحكمة ذائع الصيت، حينما أصدر المحلفون قرارا بالإدانة ارتفعت، كما نعلم، شعبية ترامب 6% وزادت كذلك التبرعات لمركزه الانتخابي، فعلى ماذا يدل كل هذا؟ وهذا يدل على أن الشعب في أمريكا لا يثق بالنظام القضائي في البلاد الذي يتخذ مثل هذه القرارات، بل ويعتبر أنها اتخذت بدوافع سياسية”.

هذا وانطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 أمس الأربعاء، بمشاركة دولية واسعة، ويستمر حتى 8 من الشهر الحالي.