بوتين: نسيطر على زمام المبادرة بكامل الجبهة وترامب: حل صراع أصعب من الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله، مؤكدًا أن المبادرة الاستراتيجية في منطقة العمليات الخاصة أصبحت بالكامل بيد الجيش الروسي.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قادة عسكريين في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية، إن القوات الروسية حررت منذ بداية العام نحو خمسة آلاف كيلومتر مربع و212 بلدة، مشيرًا إلى أن “العدو يتراجع رغم محاولاته الشرسة للمقاومة”.

وأوضح أن كييف تحاول توجيه ضربات إلى أهداف مدنية داخل الأراضي الروسية لإرضاء داعميها الغربيين، معتبرًا أن هذه المحاولات لن تغيّر من واقع المعركة.

وأكد بوتين أن المجمع العسكري الصناعي الروسي يواصل تزويد القوات المسلحة بالأسلحة والصواريخ والذخائر اللازمة بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتُخذت في فبراير 2022 لإطلاق العملية العسكرية الخاصة كانت “صحيحة وفي وقتها المناسب”، وأن هدف روسيا لا يزال تحقيق جميع الأهداف المعلنة “دون قيد أو شرط”.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، السيطرة على قريتين إضافيتين على الجبهة الممتدة لمسافة تقارب 1250 كيلومتراً، فيما قال رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال فاليري غيراسيموف، إن الجيش الروسي “يتقدم فعلياً في جميع الاتجاهات”، مشيراً إلى أن المعارك الأشد تدور في محيط بوكروفسك، وفي اتجاه دنيبروبتروفسك.

وأضاف غيراسيموف أن القوات الروسية تواصل محاولات السيطرة على مدينة كوبيانسك في الشمال الشرقي، إلى جانب التقدم في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، مع إنشاء مناطق عازلة في سومي وخاركيف شمالاً.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا تحقيق بعض التقدم في دونيتسك، واستعادة أراضٍ في منطقة سومي، بينما اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية بعدم الرد بشكل كافٍ على الضربات الروسية المستمرة.

ترامب: الصراع في أوكرانيا أعقد مما توقعت وأصعب من قضايا الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد، معتبرًا أنه قد يكون أصعب من التوصل إلى حلول لقضايا الشرق الأوسط.

وفي تصريحات للصحفيين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قال ترامب: “كنت أظن أن حل النزاع في أوكرانيا سيكون من أسهل الأمور، خاصة وأن علاقتي جيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن تبين أنه أكثر تعقيدًا من قضايا الشرق الأوسط. سنرى ما سيحدث هناك”.

خبير أمريكي يحذر: استخدام صواريخ “توماهوك” ضد روسيا قد يدفعها للرد نووياً

قال سكوت ريتر، ضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، إن احتمال تسليم صواريخ “توماهوك” لأوكرانيا لاستخدامها ضد روسيا قد يدفع موسكو إلى الرد بطريقة حاسمة، ومن بينها خيار الهجوم النووي.

وأوضح ريتر أن هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، مما يجعل من الصعب على روسيا التمييز بين الصواريخ التقليدية والنووية أثناء اقترابها، ما يضطرها إلى التعامل مع التهديد بشكل صارم.

وحذر الخبير من أن موسكو لن تسمح بنشر أسلحة هجومية بعيدة المدى من حلف الناتو على أراضي أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستشكل تصعيداً خطيراً في الصراع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى اتخاذ قرار بشأن تسليم هذه الصواريخ، في حين اعتبر الكرملين أن ذلك من شأنه رفع مستوى التوتر بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستتأقلم مع أي تهديد حتى من هذا النوع من الأسلحة، لكنه شدد على ضرورة وجود مشاركة مباشرة للجيش الأمريكي في استخدام هذه الصواريخ.