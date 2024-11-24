«بوتين وأردوغان» يبحثان قضايا إقليمية ودولية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله القضايا الإقليمية والدولية.

وكتب الكرملين: “استمرارا للمحادثات في مدينة قازان الروسية في 23 أكتوبر الماضي، بحث الرئيسان بشكل مفصل القضايا الحيوية الثنائية مع التركيز على تحسين فعالية التعاون التجاري والاقتصادي، وأكدا ضرورة استمرار اتصالات على مستوى الجهات المعنية في البلدين، كما تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية”.

من جهتها كتبت دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية على منصة “إكس”: “أكد الرئيس أردوغان تمسّك الجانبين بتعزيز التعاون الروسي التركي في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد التبادل التجاري بين البلدين”، وأشار إلى “مواصلة تركيا جهودها لإزالة التوتر في المنطقة، واستمرار إسهامها في عمليات السلام”.