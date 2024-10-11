بوتين وبزشكيان يشيدان بتقارب مواقفهما بشأن القضايا الدولية

أجرى الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، محادثات في عاصمة تركمانستان عشق آباد، في أول لقاء بينهما جاء في إطار قمة إقليمية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وأشاد الرئيسان بـ”تقارب” مواقفهما بشأن القضايا الدولية، وسط توترات في الشرق الأوسط.

حيث أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال اللقاء، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في إتمام توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو خلال قمة “بريكس” المقبلة في روسيا.

وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية نقلا عن بيزشكيان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عشق آباد:

“نأمل أن يتم تسريع التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، ونؤكد على تطوير التعاون فيما بيننا… آمل أن نضع اللمسات النهائية على هذه المعاهدة خلال قمة بريكس المقبلة في روسيا”.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الجمعة، على هامش المنتدى الدولي “علاقة العصر والحضارات – أساس السلام والتنمية”، المقام في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان.



بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات مع إيران تشكّل “أولوية” بالنسبة لموسكو، بعد محادثات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قائلا إن البلدين يتشاركان “وجهات نظر متقاربة جدا” حيال التطورات الدولية.

وأفاد بوتين بأن “العلاقات مع إيران تمثّل أولوية بالنسبة لنا وتتطور بشكل ناجح جدا”. وأضاف: “نعمل معا بشكل نشط على الساحة الدولية ووجهات نظرنا حيال الأحداث التي يشهدها العالم متقاربة جدا في أغلب الأحيان”.



وجاء الاجتماع بينهما في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط حيث تنفّذ إسرائيل عملية عسكرية في لبنان تستهدف حزب الله المدعوم من ايران.