بوتين وبن سلمان يؤكدان أهمية اتفاق «أوبك+»

أعلن الكرملين اتفاق بين الجانبان السعودي والروسي، مساء الأربعاء، على توثيق التعاون في سوق الطاقة العالمية، التي تشهد تقلبات حادة منذ مارس الماضي، وأكدا أهمية اتفاق “أوبك+”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب “الكرملين”.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، أن بوتين وبن سلمان “تبادلا الآراء حول الوضع في سوق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية الجهود المشتركة المبذولة من الطرفين التي أسفرت عن التوصل في أبريل 2020 إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك+”.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على “مواصلة التنسيق المكثف حول هذه القضية عبر قنوات وزارتي الطاقة” في البلدين.

ودخل اتفاق “أوبك+” حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بخفض 9.7 ملايين برميل يومياً، حيث تحسنت أسعار النفط حالياً لمتوسط 35 دولاراً للبرميل مقارنة مع 15 دولاراً الشهر الماضي؛ إلا أن تخمة المعروض العالمية ما تزال تضغط على صعود الأسعار.

ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+”، اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث اتفاق خفض الإنتاج، وخطوات زيادة الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.