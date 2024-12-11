بوتين: وجود صواريخ «أوريشنيك» يلغي الحاجة لاستخدام الأسلحة النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن “وجود عدد كاف من صواريخ “أوريشنيك” يلغي حاجة روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية”.

وأضاف: “نحن نحتاج إلى تعزيز ترسانتنا بعدد كاف من أنظمة الأسلحة الحديثة، وبذلك نكون غير مضطرين إلى استخدام الأسلحة النووية”.

وقال بوتين: “إن روسيا تتصرف بحذر شديد وبضبط النفس في جميع المجالات”.

وأضاف: “عند الضرورة نظهر إرادة الدولة الروسية والمواطنين الروس الذين يعتبرون روسيا وطنهم الأم ومستعدون لفعل كل شيء لحمايتها”.

وكان الرئيس الروسي قد أدلى في 21 نوفمبر الجاري، ببيان حول الاختبار الناجح لأحدث صاروخ متوسط المدى من طراز “أوريشنيك”.