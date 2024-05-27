«بوتين وميرضيايف» يجريان مباحثات موّسعة في «القصر الأخضر»

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوزبكستاني شوكت ميرضيايف، مفاوضات ثنائية رفيعة المستوى.

وتحدث الزعيمان في البداية بشكل ثنائي، واستمر الاجتماع بشكل موسع بمشاركة وفود من البلدين واستمرت المفاوضات الروسية الأوزبكستانية حوالي ثلاث ساعات.

وبحسب وسائل إعلام روسية، “أشاد الرئيس فلاديمير بوتين، بالعلاقات الروسية الأوزبكية”، لافتا إلى أن “وتيرة تطور العلاقات الاقتصادية تلفت الأنظار حقا”، وأكد على “أهمية صيغة “مجلس الأقاليم” بين البلدين”.

وأكد بوتين، خلال مؤتمره الصحفي بعد المحادثات الروسية الأوزبكستانية، التي جرت في مجمع “القصر الأخضر” الرئاسي بضواحي طشقند، أن “ذلك سيسهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين”.

وأضاف بوتين، أن”حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنحو 30% خلال العام الماضي”، قائلا:”بفضل جهود الرئيس الأوزبكي وحكومة أوزبكستان، تتنوع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتتمتع بآفاق جيدة، لا سيما في مجال التعاون الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة”.

وأعلن الرئيس الروسي، “أن روسيا وأوزبكستان يتحولان باستمرار إلى المدفوعات بالعملتين الوطنيتين”، مشيرا إلى أن “حصة الروبل في المعاملات التجارية نهاية العام الماضي بلغت نحو 58% وتستمر في النمو”.

وقال إنه “من المهم أن تتحول بلداننا باستمرار إلى العملات الوطنية عند إجراء المدفوعات، وهو ما نعتبره مهمًا للغاية في التسويات المالية المتبادلة”.

من جانبه أعلن ميرضيايف، “عن التنفيذ الناجح لخارطة طريق التعاون المكونة من 63 نقطة”، وقال: “أعتقد أن لدينا اليوم جدول أعمال واسع النطاق، وسوف نتناول جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وقد وقعنا خارطة طريق مكونة من 63 نقطة، وهناك تقدم حقيقي”.

وأعلن الرئيس الأوزبكي، “عن ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري من 10 إلى 20 مليار دولار”.

هذا ويقوم الرئيس بوتين، بزيارة دولة إلى أوزبكستان تستمر يومين، وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها بوتين أوزبكستان في سبتمبر 2022.