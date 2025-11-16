«بوتين ونتنياهو» يتباحثان هاتفياً حول غزة وإيران وسوريا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تبادلا خلالها وجهات النظر حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وفق بيان المكتب الصحفي للكرملين.

وأشار البيان إلى أن النقاش تناول الوضع في قطاع غزة في سياق تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى حالة البرنامج النووي الإيراني وقضايا تعزيز الاستقرار في سوريا.

وأوضح البيان أن روسيا وإسرائيل أبدتا اهتمامهما بالبحث عن حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما جرى خلال الاتصال مناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الوضع في غزة، مع تأكيد موسكو على موقفها بشأن التسوية.

ويذكر أن هذه المكالمة تأتي بعد مكالمة سابقة بين بوتين ونتنياهو في السادس من أكتوبر الماضي، حيث ناقشا خلالها التطورات الإقليمية وتسوية الوضع في غزة.