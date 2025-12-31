بوتين يؤكد نجاح العمليات العسكرية في أوكرانيا

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه التقليدي للأمة بمناسبة رأس السنة الجديدة، تأكيده على إيمانه بنجاح روسيا في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا دعم الجنود الروس المنتشرين هناك واصفًا إياهم بالأبطال الذين يقاتلون من أجل الوطن والعدالة.

وقال بوتين في خطاب مسجل أمام الكرملين المغطى بالثلوج: “نحن نؤمن بكم وبنصرنا”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”. واستمر الخطاب ثلاث دقائق ونصف، وهو تقليد سنوي لم يُكسر إلا في عام 2022 عند بدء الحرب، حين ألقى خطابه محاطًا بعسكريين.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن طائرات مسيرة روسية قصفت مبانٍ سكنية وشبكة الكهرباء في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا خلال هجوم ليلي، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بينهم طفل رضيع وطفلان آخران.

وأكد أوليغ كيبر، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، أن أربع مبانٍ سكنية تضررت، إضافة إلى منشأتين للطاقة وعشر محطات فرعية لتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الهجمات تعكس أساليب الإرهاب الروسي المستهدفة للبنية التحتية المدنية عمدًا.

وفي الوقت نفسه، أعلن سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق “تليغرام” أن الدفاعات الجوية أسقطت 101 من أصل 127 طائرة مسيرة روسية أُطلقت على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، مستندًا إلى استخدام الطائرات من طرازي “شاهد” و”جيربيرا” ومن مناطق روسية عدة وشبه جزيرة القرم.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية والبحر الأسود وشبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن هجومًا أوكرانيًا تسبب في اندلاع حريق بمصفاة نفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، لكنه تم السيطرة عليه سريعًا.