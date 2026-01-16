بوتين يبحث مع نتنياهو وبزشكيان الأوضاع بـ«الشرق الأوسط»

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط ومسألة إيران، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن الرئيس بوتين أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي رؤيته لتعزيز الحوار البنّاء بمشاركة جميع الدول المعنية، مشددًا على أن أمن أي دولة لا يمكن تحقيقه على حساب الآخرين.

واتفق بوتين ونتنياهو على استمرار التواصل على مختلف المستويات لتبادل وجهات النظر ومناقشة سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي السياق نفسه، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا لا تقترح أي خطة خاصة لقطاع غزة، وأوضح أن حل القضية الفلسطينية يرتبط بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وأهمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يمثل الأساس لمعالجة جميع المشكلات في المنطقة.

كما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا اليوم مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، حيث تم التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران، ودعم خفض التوترات في إيران والمنطقة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية فقط.

وأشارت تصريحات الكرملين إلى أن الرئيس الإيراني أبلغ بوتين بالجهود الحثيثة لتطبيع الأوضاع الداخلية في إيران، وتم التأكيد على استمرار التعاون في مشاريع اقتصادية مشتركة في مختلف المجالات.