«بوتين» يبحث مع نظيره الأمريكي أزمة كورونا وسوق النفط العالمية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، سُبل تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت خدمة الصحافة في الكرملين إن الرئيسين الروسي والأمريكي أعربا في محادثة هاتفية عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بيان للكرملين: “أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ بشأن حجم انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم وأطلعا بعضهم البعض على الإجراءات التي تتخذ في روسيا وفي الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد، كما نوقشت احتمالات التعاون الوثيق بين البلدين في هذا الاتجاه”.

من جانب آخر بحث الرئيسان، الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال اتصالهما، اليوم الاثنين، الوضع الحالي في سوق النفط العالمية، واتفقا على إجراء مشاورات بين البلدين على مستوى وزارتي الطاقة.

وأضاف بيان المكتب الصحفي بالكرملين، في هذا الصدد: “تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن بسوق النفط العالمية، وتم الاتفاق بشأن إجراء مشاورات روسية-أمريكية في هذا الشأن على مستوى وزارتي الطاقة”.