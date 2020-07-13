«بوتين» يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الرئيسان، اليوم الاثنين.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن أردوغان وبوتين تناولا آخر التطورات الحاصلة على الساحتين السورية والليبية، إلى جانب قضايا اقليمية أخرى.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الزعيمان أيضا العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها، والتعاون في مكافحة وباء كورونا