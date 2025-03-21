«بوتين» يبعث برسالة إلى زعيم كوريا الشمالية.. هذا نصّها!

نقل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ووفق وسائل إعلام روسية، جاء في رسالة بوتين: “أود أن أنقل إليكم تحيات وأطيب تمنيات رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. الرئيس يولي أقصى قدر من الاهتمام لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها معكم”.

وبحسب وكالة “تاس”، وخلال لقاء جمع “شويغو” مع “كيم جونغ” في بيونغ يانغ، “ناقش الطرفان القضايا الأمنية والوضع في أوكرانيا وبدء الحوار بين موسكو وواشنطن في محادثات استمرت لأكثر من ساعتين”، وقال شويغو: “لقد انتهت المحادثات التي استمرت لفترة طويلة جدا – أكثر من ساعتين”.

وأضاف سكريتير مجلس الأمن الروسي: “لقد نظرنا إلى نتائج تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها نتيجة آخر زيارتين: زيارة الرفيق كيم جونغ أون إلى روسيا وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ”، وأضاف أن “من بين القضايا الأخرى التي تمت مناقشتها، كان “التواصل وبدء الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، والوضع في أوكرانيا”، فضلا عن “العديد من القضايا الأخرى التي تتعلق بطريقة أو بأخرى بالقضايا الأمنية في مناطق مختلفة وفي شبه الجزيرة الكورية على وجه الخصوص”.

وأكد شويغو “التزام موسكو ببنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الديمقراطية”، قائلا: “خلال القمة التي عقدت في بيونغ يانغ في 19 يونيو 2024، تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تضع المبادئ الأساسية لتطوير العلاقات الروسية الكورية بهدف تعميق الشراكة والتعاون الاستراتيجي في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية للدولتين”.

وصرح سكريتير مجلس الأمن الروسي بأن “الجانب الروسي يؤكد استعداده غير المشروط الالتزام ببنود الاتفاق”، مؤكدا: “نحن مقتنعون بأن إبرام هذه الوثيقة الأساسية الجديدة يلبي بالكامل مصالح البلدين”.

هذا “ووقعت روسيا وكوريا الشمالية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ في 18 و19 يونيو 2024 معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفي 9 نوفمبر الماضي، “وقع الرئيس الروسي قانون التصديق على المعاهدة الجديدة، وفي 11 نوفمبر، صدق عليها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 ديسمبر بعد تبادل وثائق التصديق، لتحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية الموقعة في 9 فبراير 2000”.

وبموجب الاتفاقية، “تلتزم الدولتان بزيادة حجم التبادل التجاري المتبادل وخلق ظروف مواتية للتعاون الاقتصادي في المجالات الجمركية والنقدية والمالية، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. كما تشجع الاتفاقية التعاون في مجالات الفضاء والبيولوجيا والطاقة النووية السلمية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، كما تدعو المعاهدة إلى تطوير التعاون الإقليمي والعابر للحدود، وتعزيز التعريف بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لكلا البلدين من خلال بعثات الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات المشتركة الأخرى”.