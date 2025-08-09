بوتين يبعث رسالة إلى واشنطن.. تكريم مسؤولة في CIA عبر مبعوث ترامب

كشفت شبكة CBS News الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلّم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجل الأعمال والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وسام “لينين” لتقديمه إلى مسؤولة رفيعة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، وهي جوليان غالينا، تكريماً لابنها الذي قُتل وهو يقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وبحسب ما نقلته القناة عن مصادر مطلعة، فإن ابن غالينا، مايكل غلوس (21 عامًا)، لقي حتفه عام 2024 أثناء مشاركته في المعارك ضمن صفوف القوات الروسية، رغم أنه لم يكن موظفاً في وكالة المخابرات الأمريكية، بل شاباً يعاني من مشاكل نفسية، وفقاً لما ذكرته CIA سابقاً في بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.

هذا وتشغل غالينا حالياً منصب نائب مدير الابتكار الرقمي في الوكالة، وهي شخصية بارزة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي. وتقول CBS إن لا معلومات تفيد بأن غلوس جُنِّد من قبل روسيا، كما لم يكن لدى الكرملين علم مسبق بخلفية عائلته عندما أعيدت رفاته إلى الولايات المتحدة.

وتشير الشبكة إلى أن بوتين سلّم الجائزة لويتكوف خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا هذا الأسبوع، فيما اعتبرت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تحمل رسائل رمزية ونفسية معقدة، قد تهدف إلى خلق جدل داخل الأوساط الأمريكية الحساسة، وتسليط الضوء على التناقضات في صفوف الخصوم، في إطار ما وصفته CBS بـ”ألعاب بوتين الذهنية”.

وتأتي هذه البادرة بالتزامن مع تصاعد الحديث عن لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا في 15 أغسطس، وسط مؤشرات على تحركات دبلوماسية لإطلاق مبادرة لحل النزاع في أوكرانيا.