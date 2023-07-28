«بوتين»: يجب ألا تتحول ليبيا إلى ساحة مواجهة بين الدول الأخرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ الشيء الأساسي في ليبيا هو أن وقف إطلاق النار قد تحقق أخيرًا.

بوتين وخلال كلمته في القمة الروسية الإفريقية أكّد على أهمية تحقيق وحدة وطنية حقيقية في ليبيا، حتى لا تتحول إلى ساحة مواجهة بين الدول الأخرى الثالثة.

وتابع بوتين أنّ موسكو تتفهم كل الصعوبات التي تواجه هذه العملية وستبذل كل ما في وسعها لتعزيز هذا الاتجاه الإيجابي للتفاعل والتعاون بين جميع القوى في ليبيا.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن آمله أن تتاح لهم الفرصة للتحدث عن هذه المسألة بشكل شامل ودقيق مع القيادة الليبية.