بوتين يجري زيارة إلى أوزبكستان

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى أوزبكستان، حيث سيجري محادثات مع رئيس البلاد شوكت ميرزوييف.

وأفاد الكرملين في بيان، أن “الرئيسان بوتين وميرزوييف سيناقشان خلال المحادثات الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية والشراكة والتحالف الاستراتيجيين، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الحالية”.

ووفق البيان، “سيشارك رئيسا الدولتين أيضا في الاجتماع الأول لمجلس إقليمي روسيا وأوزبكستان، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التوقيع على العديد من الوثائق المشتركة خلال الزيارة التي تستغرق يومين، ومن المقرر أن تعقد فعاليات عمل بوتين الأولى في أوزبكستان مساء يوم 26 مايو”.

يذكر أن هذه هي رحلة بوتين الثالثة إلى الخارج منذ بداية ولايته الرئاسية الجديدة، وكانت آخر مرة زار فيها بوتين أوزبكستان في سبتمبر 2022 لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.