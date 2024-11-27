«بوتين» يجري زيارة عمل إلى كازاخستان

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى كازاخستان، في زيارة دولة تستغرق يومين، يعقد خلالها سلسلة من المباحثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

واستقبل رئيس كازاخستان، الرئيس الروسي في مقر إقامته في أكوردا (مقر الرئاسة الكازاخستانية).

وقال توكاييف خلال استقباله بوتين، إن “كازاخستان كانت وستظل شريكا استراتيجيا وحليفا موثوقا به لروسيا في هذا الوقت العصيب”.

وكان بوتين أكد في تصريحات لصحيفة “كازاخستانسكايا برافدا”، “أن روسيا وكازاخستان تحميان تجارتهما من خلال التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية”.

وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، “بأن رئيسي روسيا وكازاخستان سيوقعان في أستانا بروتوكولا حول تمديد اتفاقية إمدادات النفط الروسي إلى كازاخستان”.

هذا وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 20.6 مليار دولار.