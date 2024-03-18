بوتين يحذر: الحرب العالمية الثالثة «على بعد خطوة»

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب، من أن الصراع المباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، الذي تقوده الولايات المتحدة، سيعني أن الكوكب أصبح على بعد خطوة من حرب عالمية ثالثة، لكنه قال إنه لا أحد تقريبا يريد مثل هذا السيناريو.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال بوتين: إنه في حالة نشوب صراع واسع النطاق مع حلف الناتو، فإن العالم سيكون على بعد خطوة واحدة فقط من حرب عالمية ثالثة. وتابع “أعتقد أنه من غير المرجح أن يكون أي شخص يرغب في هذا”.

ونقلت وكالة تاس الحكومية الروسية عن بوتين قوله، إن العديد من جنود الدول الأعضاء في الناتو منتشرون بالفعل في أوكرانيا، وروسيا تعلم ذلك بالفعل، مضيفا أنه تم سماع اللغتين الفرنسية والإنجليزية بالفعل في ساحة المعركة.

وتابع بوتين: هذا ليس بالأمر الجيد، خاصة بالنسبة لهم، لأنهم يموتون هناك بأعداد كبيرة.

ودعا بوتين فرنسا إلى التوقف عن السعي إلى تفاقم الحرب في أوكرانيا وأن يلعب ماكرون دورا في إيجاد السلام. وأضاف يبدو أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا، لم نفقد كل شيء بعد.

وقال أيضا “لقد قلت ذلك مرارا وتكرارا وسأقول ذلك مرة أخرى، نحن نؤيد محادثات السلام، ولكن ليس فقط بسبب نفاد رصاص العدو”.