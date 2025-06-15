بوتين يحذّر خامنئي بعد اتصال مع ترامب: نظامك في خطر

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه نفذ هجومًا جويًا استهدف طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد شرقي إيران، واصفًا الضربة بأنها “الأبعد” منذ بدء عملياته العسكرية ضد إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي: “على بُعد حوالي 2300 كيلومتر، هاجمت القوات الجوية طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد”، مشددًا على أن هذه العملية تأتي ضمن جهود تحقيق “تفوق جوي في جميع أنحاء إيران”.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الضربة لم تلحق أي أضرار بمطار مشهد أو بمدرجه، دون أن تؤكد أو تنفي إصابة الطائرة المستهدفة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن قد تتدخل عسكريًا لمساندة إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني، في ظل التصعيد المتسارع بين الجانبين.

وفي مقابلة مع شبكة “ABC” الأميركية، صرّح ترامب: “من الممكن أن نتدخل لمساعدة إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وقد نشارك في هذا الصراع إذا تطلب الأمر”.

وأضاف أن بلاده لا تشارك حالياً في المواجهات الجارية بين إيران وإسرائيل، لكنه لم يستبعد الانخراط المباشر في حال تطورت الأمور.

وبشأن فرص الحل الدبلوماسي، أكد ترامب أنه لا يوجد “موعد نهائي” لإيران من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام التحركات السياسية.

كما أعلن الرئيس الأميركي انفتاحه على قيام نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بدور الوساطة بين طهران وتل أبيب، مشيراً إلى ثقته في قدرة واشنطن على لعب دور مماثل في حال لزم الأمر.

تحذير روسي لطهران

وفي تطور لافت على الصعيد السياسي، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل تحذيرًا مباشرًا إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة، فإن بوتين بادر بالاتصال بترامب “بناء على طلب إيران”، وأبلغ خامنئي بنتائج الحديث، محذرًا إياه من أن “نظامه في خطر”، ونصحه بالتحرك سريعًا نحو المفاوضات. كما أصدر بوتين أمرًا بإجلاء موظفي السفارة الروسية من طهران، في مؤشر على قلق روسي متزايد من تصاعد التوتر.

من جانبه، قال ترامب، الأحد، إنه “منفتح” على أن يؤدي بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية لمحاولة احتواء الأزمة المتصاعدة.

تغييرات في الجهاز الإعلامي الإسرائيلي

في السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عودة المتحدث العسكري السابق باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، إلى الخدمة في أعقاب تصاعد المواجهة مع إيران.

وأفادت قناة “i24” الإسرائيلية أن هغاري تم استدعاؤه من قبل المتحدث الحالي أفي دفرين، ليشغل منصبًا محوريًا في إدارة الحملة الإعلامية للجيش، ضمن قوات الاحتياط. ومن المتوقع أن يقتصر دوره على تنسيق الرسائل الإعلامية مع الجهات المحلية والدولية، دون أن يظهر على الشاشات.

ويأتي هذا الاستدعاء في إطار عملية “الأسد الصاعد”، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي ضد إيران، والتي تشهد تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الضربات الجوية والردود الدبلوماسية.

وكان هغاري قد شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الجيش منذ مارس 2023 حتى إقالته في مارس 2025، على خلفية قرار من رئيس الأركان إيال زامير بعدم ترقيته إلى رتبة لواء.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو مهّد الطريق نحو طهران ونستهدف برنامج إيران النووي

قال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، إن الجيش الإسرائيلي “استكمل تمهيد الطريق نحو طهران”، مشيراً إلى أن سلاح الجو ينفذ “ضربات دقيقة وواسعة النطاق” تستهدف البنى التحتية التابعة للنظام الإيراني وبرنامجه النووي.

وجاءت تصريحات زامير خلال تقييم للوضع العسكري أجراه في مقر سلاح الجو، بمشاركة قائد سلاح الجو، الميجر جنرال تومر بار، ورئيس أركان سلاح الجو، ورئيس شعبة العمليات الجوية، وعدد من القادة العسكريين.

وأشار زامير إلى أن “العمليات الهجومية التي ننفذها في إيران تغيّر الواقع الاستراتيجي لإسرائيل”، مؤكداً أن الجيش “يزيل تهديداً وجودياً ويعزز أمن الدولة”.

وأضاف: “نوجه ضربات غير متوقعة للعدو، وننفذ عمليات دقيقة تهدف إلى تقويض البنى التحتية الحيوية للنظام الإيراني، وفي مقدمتها البرنامج النووي”.

وخلال الزيارة، تفقد زامير خلايا الدفاع والهجوم التي تشارك في إدارة الغارات الجوية على طهران.

وختم رئيس الأركان تصريحه قائلاً: “الجبهة الداخلية القوية تمنحنا القدرة على مواصلة مهمتنا. سنواصل العمل بحزم، وبقوة، وبمسؤولية، وبالتنسيق مع جميع أجهزة الأمن، حتى تحقيق كافة أهدافنا”.

برلماني إيراني يدعو للهجوم على مفاعل “ديمونا” بعد استهداف منشآت نووية في بلاده

دعا عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، يوم الأحد، إلى شنّ هجوم على مفاعل “ديمونا” النووي الإسرائيلي، وذلك ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، من بينها مفاعل نطنز في أصفهان.

وقال النائب الإيراني إن “الوقت قد حان لتوجيه ضربة مباشرة لمفاعل ديمونا”، في إشارة إلى التصعيد غير المسبوق بين الطرفين.

ويقع مفاعل “ديمونا” في صحراء النقب جنوب إسرائيل، وقد تم إنشاؤه بمساعدة فرنسية في أواخر خمسينيات القرن الماضي. ويُعتقد أنه يستخدم لإنتاج البلوتونيوم لصالح برنامج نووي غير معلن، حيث لم توقع إسرائيل على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ولم تؤكد أو تنفِ امتلاكها أسلحة نووية، رغم التقديرات الدولية بأنها تمتلك ترسانة نووية سرية.

مجلس الشيوخ الباكستاني يصادق بالإجماع على قرار يدعم إيران في مواجهة “الاعتداءات الإسرائيلية”



صادق مجلس الشيوخ الباكستاني، بالإجماع، على مشروع قرار يدعم إيران في مواجهة العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد منشآت وبنى تحتية إيرانية، بالإضافة إلى عمليات اغتيال استهدفت شخصيات رفيعة المستوى.

ووفقًا لما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية، فإن مشروع القرار تم عرضه على أعضاء المجلس بهدف “إعلان التضامن مع إيران في مواجهة التهديدات الإسرائيلية”، وقد نال تأييدًا كاملاً من قبل المجلس دون اعتراض.

وكان المجلس قد تبنّى يوم الجمعة الماضي قرارًا مماثلًا يدين بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، واعتبرها “انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، خلال جلسة للجمعية الوطنية، أن الحرب بين إيران وإسرائيل “مستمرة حاليًا”، مضيفًا أن باكستان تنظر إلى إيران كدولة جارة تربطها بها علاقات تاريخية جيدة، مشددًا على أن إسلام آباد “ستقف إلى جانب إيران في هذه الأزمة بكل الوسائل الممكنة”.

وقال آصف: “الإيرانيون إخواننا، وآلامهم هي آلامنا، وسنحمي مصالحهم كما نحمي مصالحنا”.