«بوتين» يدخل عزلاً ذاتياً بعد إصابات بكورونا في دائرة المحيطين به

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وكان بوتين، قال أمس الأول في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين، إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الرئيس بوتين قوله: “نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن.. الأطباء يدرسون الوضع.. حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس.. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي.. حولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض”.