«بوتين» يدعو المجتمع الدولي لمواصلة الحوار مع الليبيين

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المجتمع الدولي إلى مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية التي تتمتع بنفوذ والمؤثرة في ليبيا من أجل تطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها والحفاظ عليها.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” بوتين قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في موسكو، إن مؤتمر برلين الثاني الذي انعقد في يناير الماضي بمشاركتهما توصل إلى “قرارات أسهمت في تحسين الأوضاع على الأرض” في ليبيا.

وأضاف بوتين: “نعتقد الآن أن على المجتمع الدولي أن يواصل الحوار مع كل القوى السياسية التي تتمتع بنفوذ في ليبيا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية وتطويرها إلى المستوى الذي لم يتم تحقيقه بعد”.