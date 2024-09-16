بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون عسكري

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوما يزيد إجمالي أفراد الجيش بين مدنيين متعاقدين وعسكريين إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري.

وووفقا للمرسوم تكون الزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بواقع 180 ألف جندي، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 ديسمبر 2024. ووفقاً للمرسوم السابق الذي عُمِلَ به ابتداءً من 1 ديسمبر 2023، والذي سيحل محله المرسوم الجديد، فقد كان ملاك القوات الروسية 2209130 عنصراً، من بينهم 1.320 مليون عسكري.

يأتي المرسوم مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأكثر من عامين ونصف العام.

وتشن القوات الروسية هجوماً حالياً في شرق أوكرانيا، حيث حققت مكاسب تدريجية لكن ثابتة في الأشهر القليلة الماضية.

وقدّر بوتين في يونيو، عدد القوات المشاركة في ما يسميها الكرملين “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا بنحو 700 ألف جندي.

وسعى الكرملين إلى تجنب إعادة نشر القوات من شرق أوكرانيا، واعتمد على تعزيزات من مناطق أخرى لوقف التوغل الأوكراني.