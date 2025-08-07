بوتين يستقبل محمد بن زايد في الكرملين.. تعاون استراتيجي متنامٍ بين روسيا والإمارات

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، مؤكدًا أن روسيا تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال بوتين خلال المحادثات الرسمية: “يسعدني جدًا رؤيتكم مجددًا في موسكو، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات، وهناك تعاون نشط بين بلدينا على المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مجموعة بريكس، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي”.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات الإنسانية بين البلدين تشهد تقدمًا ملموسًا، خصوصًا في مجالي التعليم والثقافة، مؤكدًا أن التعاون الثنائي في هذا المجال “في مستوى جيد”.

من جانبه، أكد محمد بن زايد أن الإمارات تسعى دائمًا إلى “تعزيز جسور التعاون” مع روسيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 11 مليار دولار، معربًا عن تطلعه إلى مضاعفة هذا الرقم. كما شكر بوتين على كرم الضيافة، معربًا عن أمله في أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية ومثمرة للشعبين.

وشارك في المحادثات كل من رئيس الشيشان رمضان قديروف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، ووزير النقل الروسي أندريه نيكيتين.

ووفقًا للمكتب الصحفي للكرملين، يعتزم الجانبان دراسة الجوانب الرئيسية للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على تنفيذ مشاريع محددة في مجالات الاستثمار والنقل، بالإضافة إلى توقيع عدد من الوثائق الثنائية ذات الصلة.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا 11.5 مليار دولار عام 2024، بزيادة 5% عن العام السابق، فيما سجل الربع الأول من عام 2025 نمواً استثنائياً بنسبة 76.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية.

ويشمل التعاون بين الجانبين مجالات متقدمة أبرزها الفضاء، حيث تم إيصال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019 بالتعاون مع “روسكوسموس”، كما وقّع الجانبان اتفاقيات لتوسيع الشراكة العلمية والتقنية.

كما شهد التبادل السياحي نمواً لافتاً، مع تسجيل أكثر من 1.9 مليون سائح روسي إلى الإمارات عام 2024، وتزايد إقبال المواطنين الإماراتيين على زيارة روسيا، مدفوعًا بنظام الإعفاء من التأشيرات وشبكة الطيران الواسعة بين البلدين التي تتجاوز 300 رحلة أسبوعيًا.