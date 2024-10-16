«بوتين» يصدر قراراً بمصادرة أصول شركة أمريكية

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، “مرسوما نقل بموجبه بشكل مؤقت إدارة أصول شركة “يونيفيرسال بيفيرج Universal Beverage” الأمريكية في روسيا وبينها عملاق التغذية “غلافبرودوكت” إلى هيئة ممتلكات الدولة”.

وبناء على المرسوم، “تم نقل إدارة الأصول الشركة الأمريكية بما في ذلك شركة تصنيع الأغذية المعلبة “غلافبرودوكت”، إلى الوكالة الفيدرالية الروسية لممتلكات الدولة”.

وكان الرئيس بوتين، “وقع في 25 أبريل 2023 مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة لمجموعة واسعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة ممتلكات روسية في أوروبا، كما تم فرض الإدارة المؤقتة في روسيا على شركتي الطاقة الفنلندية “فورتوم” والألمانية “يونيبر”، حيث تم اعتبار الشركتين مهمتين لأمن الطاقة في روسيا”.

هذا وفرض الغرب عقوبات على موسكو عقب الأزمة في اوكرانيا، وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، حيث أكدت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وستتخذ إجراءات جوابية في الوقت المناسب.