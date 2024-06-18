«بوتين» يصدّق على مشروع للشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية

صدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “على مسودة اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية، والتي سيتم التوقيع عليها في لقائه المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون”.

وحسب الوثيقة، وجه بوتين بـ”قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع الهيئات والمنظمات الحكومية الفيدرالية المهتمة، لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين الاتحاد الروسي وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

وبحسب وسائل إعلام روسية، جاء في الوثيقة: “نعتبر أنه من المناسب التوقيع على الاتفاقية المنصوص عليها في هذا التوجيه على أعلى مستوى”.

هذا وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أشار في وقت سابق، “إلى إعداد اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع كوريا الشمالية، على أن يتم التوقع عليها خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ”.

وأوضح أن “الوثيقة تحدد آفاق مواصلة التعاون الثنائي مع الأخذ في الاعتبار العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة سواء في مجال السياسة الدولية أو في المجال الاقتصادي بما في ذلك القضايا الأمنية”، مشددا على أنها “ليست موجهة ضد دولة ثالثة”.

يذكر أن الرئس بوتين، “سيزور كوريا الشمالية في الفترة من 18-19 يونيو الجاري بدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون”.