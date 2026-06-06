بوتين يصف رسالة زيلينسكي بـ«الوقحة».. حصيلة تاريخية لـ«منتدى بطرسبورغ» الاقتصادي

اختتمت اليوم السبت أعمال الدورة التاسعة والعشرين من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مسجلة حصيلة قياسية من حيث عدد الاتفاقات الموقعة وقيمتها وحجم المشاركة الدولية، وفق ما أعلنه منظمو المنتدى.

وشهد المنتدى، الذي امتد على مدى أربعة أيام تحت شعار “الحوار البراغماتي – الطريق إلى مستقبل مستقر”، مشاركة أكثر من 24.5 ألف شخصية من 142 دولة، من بينها الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات، إلى جانب دول أوروبية أبرزها ألمانيا، فيما حلت السعودية ضيف شرف على الحدث، في مؤشر على توسع الحضور الدولي وتعدد مسارات التعاون الاقتصادي.

وأفاد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة، بأن إجمالي الاتفاقات الموقعة بلغ 1084 اتفاقًا، بقيمة وصلت إلى 6.642 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 88.56 مليار دولار، دون احتساب الصفقات التي تخضع لسرية تجارية.

وأشار كوبياكوف إلى أن مشاركة بعثة دبلوماسية أمريكية في المنتدى تمثل عودة لافتة بعد غياب دام عقدًا من الزمن، مؤكدًا أن ذلك يعكس عودة تدريجية للحوار بين موسكو وواشنطن.

وأضاف أن بعض المستثمرين الغربيين أبدوا تفاؤلًا حذرًا بإمكانية العودة إلى السوق الروسية في المرحلة المقبلة، في ظل تحسن قنوات التواصل الاقتصادي والدبلوماسي.

وفي سياق متصل، تم توقيع 30 اتفاقًا بين روسيا والسعودية، شملت قطاعات متعددة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في الجلسة العامة للمنتدى عن مجموعة مؤشرات اقتصادية تعكس تحولات في الاقتصاد العالمي وتعاظم دور مجموعة “بريكس”.

وأوضح بوتين أن دول “بريكس” ساهمت بنحو نصف النمو العالمي للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، في حين لم تتجاوز مساهمة مجموعة السبع 18%، مشيرًا إلى أن حصة “بريكس” من الاقتصاد العالمي وفق تعادل القوة الشرائية بلغت نحو 40% مقابل 29% لمجموعة السبع.

وأكد بوتين أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا في مراكز النمو والنظام المالي والتجاري، لافتًا إلى أن روسيا سجلت مؤشرات اقتصادية إيجابية، من بينها نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 30% سنويًا، وانخفاض معدل البطالة إلى 2.2%، وارتفاع الأجور الحقيقية بأكثر من 30% خلال خمس سنوات.

وأشار إلى أن التضخم في روسيا يتباطأ تدريجيًا متوقعًا أن يصل إلى 5.2% بنهاية العام، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.3% في أبريل، مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9%.

كما لفت إلى أن حصة الروبل في تسوية التجارة الروسية بلغت 65%، وأن مستوى الدين العام لا يتجاوز 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين الأدنى عالميًا.

وفي ما يتعلق بالعقوبات، قال بوتين إن آثارها انعكست سلبًا على الدول التي فرضتها، مشيرًا إلى خسائر كبيرة تكبدتها منطقة اليورو.

كما شدد على أن روسيا تواصل تطوير اقتصادها المحلي، وتعزيز دور المنصات الرقمية، وتحسين مؤشرات الاستقرار الكلي.

وفي جانب آخر من المنتدى، استعرضت موسكو مشاريعها في تطوير النقل العام والبنية التحتية، حيث أشار نائب عمدة موسكو مكسيم ليكسوتوف إلى ارتفاع استخدام المترو والحافلات بنسبة 5%، وتراجع الاعتماد على السيارات الخاصة رغم زيادة عددها.

كما عرضت العاصمة الروسية مشاريع كبرى تشمل تطوير المترو، وتحديث أسطول النقل، وإنشاء مرافق صناعية وتقنية متقدمة، من بينها مجمعات روبوتية لإنتاج البطاريات ومراكز للفوتونيك، إلى جانب مشاريع النقل الذاتي.

بوتين يصف رسالة زيلينسكي بـ“الوقحة” ويؤكد استمرار العمليات الروسية في دونباس

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تفاصيل جديدة تتعلق برسالة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤكدًا أنه اطلع عليها صباح اليوم فقط، وواصفًا ما جرى تداوله حولها علنًا بأنه “غير صحيح”.

وأوضح بوتين أن الرسالة عُرضت عليه أولًا من قبل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لكنه لم يتمكن من قراءتها في حينه بسبب انشغالات رسمية، مشيرًا إلى أنه اطلع عليها لاحقًا بشكل سريع.

وقال الرئيس الروسي إن الرسالة تضمنت، بحسب تعبيره، “عناصر من الوقاحة”، متسائلًا عما إذا كان الهدف منها تهيئة مناخ مناسب لعقد لقاءات ومفاوضات، أو خلق بيئة تعيق أي اجتماع مباشر مستقبلًا.

واعتبر بوتين أن نقل النقاش إلى العلن “غير صحيح على الإطلاق”، لكنه أشار إلى أن هذا الأسلوب يمنحه الحق في الرد والتعليق على ما ورد فيها.

كما كشف أن زيلينسكي طلب مؤخرًا عقد لقاء عبر وسيط من رجال الأعمال الروس، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني أبدى رغبته في عقد اجتماع، وفق ما نُقل إليه.

ورداً على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مباشر، قال بوتين إنه “لا يرى حتى الآن معنى لذلك”، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أي خطوات مستقبلية.

[06/06/2026 01:56 م] عفراء كوسا: وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية بهدف ما وصفه بـ“التحرير الكامل لدونباس”، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تتحرك “بهدوء وثقة” نحو تحقيق أهدافها.

ووجه بوتين رسالة مباشرة إلى القوات الروسية المنتشرة على خطوط التماس، قائلاً: “في هذه الحالة، لا بد من مخاطبة المقاتلين الروس على خط التماس القتالي”، مضيفًا تحية إلى الجنود والضباط بمختلف رتبهم العسكرية.

زاخاروفا تنفي شائعات استقالة لافروف وتصفها بـ“الأكاذيب”: حتى الأعداء يحسدونه

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صحة الشائعات المتداولة بشأن نية وزير الخارجية سيرغي لافروف الاستقالة من منصبه، ووصفتها بأنها “أكاذيب” يتم ترويجها من قبل خصوم روسيا.

وجاء تصريح زاخاروفا على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث شددت على أن لافروف يواصل أداء مهامه بشكل طبيعي، ويعمل ضمن توجيهات القيادة الروسية بما يخدم مصالح البلاد.

وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بوزير الخارجية سيرغي لافروف، واصفة إياه بأنه “دبلوماسي وقائد عظيم”، مؤكدة أن أداءه المهني جعله محل تقدير حتى من قبل خصوم روسيا، على حد تعبيرها.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لموقع “360.ru” إن لافروف سبق أن رد على مثل هذه الادعاءات الاستفزازية أكثر من مرة، معتبرة أن تكرار هذه الشائعات يأتي في إطار حملات إعلامية مضللة.

وأضافت أن هناك جهات تعمل على ترويج هذه الروايات، داعية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ“الدعاية المعادية”، مؤكدة أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي واقع.

وشددت على أن وزير الخارجية الروسي يواصل عمله “بتفانٍ لصالح بلاده”، وأن شائعات الاستقالة لا تعكس حقيقة الوضع داخل وزارة الخارجية الروسية.