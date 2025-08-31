بوتين يصل إلى الصين.. زيارة رسمية تستمر 4 أيام

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق مراسل وكالة “سبوتنيك”.

وخلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام، من المقرر أن يجري بوتين مباحثات مع نظيره الصيني حول تطورات الصراع في أوكرانيا، قضايا الشرق الأوسط، آفاق التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية أخرى.

كما يشارك الرئيس الروسي في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين، ويتصدر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة. إضافة إلى ذلك، سيحضر بوتين قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها مدينة تيانجين الساحلية، حيث يُتوقع أن يجري سلسلة لقاءات ثنائية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقادة آخرين.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى عدد من الدول بصفة مراقب وشريكة مثل أفغانستان ومنغوليا والإمارات وتركيا وسريلانكا.

ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، منظمة شنغهاي للتعاون بأنها “واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية، ويعيش في الدول الأعضاء فيها ما يقرب من نصف سكان العالم”.