«بوتين» يعترف باستقلال خيرسون وزابوروجيه الأوكرانيتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسيم تعترف بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الأوكرانيتيت كأقاليم مستقلة.

وسيستضيف الكرملين اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وتُقام مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين في قاعة غيورغيفسكى بالكرملين وبحضور نواب البرلمان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق إنه من المقرر أن تبدأ مراسم التوقيع في الساعة 15.00 بتوقيت موسكو اليوم الجمعة.

وسيتم توقيع معاهدات بشأن الانضمام إلى روسيا مع جميع المناطق الأربع التي أجريت فيها الاستفتاءات، وفي نفس اليوم سيلتقي بوتين برؤساء المناطق المحررة.

وأُجريت من 23 إلى 27 سبتمبر، استفتاءات في دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقة خيرسون والأراضي التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوروجيه، حول انضمام هذه المناطق إلى روسيا.

وصوتت الغالبية العظمى من سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن بلاده ستدعم القرار الذي يتخذه سكان هذه المناطق.