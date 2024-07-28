«بوتين» يعلن عن أنظمة قتالية ضاربة!

في ردّ سريع على عزم واشنطن نشر صواريح بعيدة المدى في ألمانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “إن عملية تطوير العديد من الأنظمة القتالية الضاربة دخلت مرحلتها الختامية”.

وأشار الرئيس بوتين، في كلمته خلال العرض البحري الرئيسي للأسطول الروسي الذي يجري في بطرسبورغ اليوم، “إن هذا الإجراء من جانب روسيا يأتي كرد على نشر الصواريخ الأمريكية في جميع أنحاء العالم”.

وذكر الرئيس الروسي، “أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بالتدرب على نقل أنظمة الصواريخ من أراضيها إلى الدنمارك والفلبين”.

وقال الرئيس بوتين، “إن هذا الوضع يذكر بأحداث الحرب الباردة، عندما تم نشر صواريخ بيرشينغ الأمريكية متوسطة المدى في الدول الأوروبية”.

وشدد على أنه “في حال قيام الولايات المتحدة بنشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا، فستعتبر روسيا نفسها غير ملزمة بمواصلة الوقف الطوعي لنشر صواريخها المتوسطة والأقصر مدى في المنطقة”.

هذا “ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فعاليات العرض البحري الرئيسي للأسطول الروسي والذي يجري في بطرسبورغ اليوم الأحد، ويشارك في العرض أكثر من 2.5 ألف عسكري، و20 سفينة وزورقا إضافة إلى غواصة واحدة وأربع سفن شراعية”.