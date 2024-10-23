«بوتين» يعلن عن تغييرات جذرية بالعالم المتعدد الأقطاب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “عن تغييرات جذرية في العالم المتعدد الأقطاب”، وقال إن دول “بريكس” تظهر في الواقع مسؤوليتها عن الوضع في العالم”.

وقال بوتين: “إن الدول المشاركة في القمة تظهر مسؤوليتها عن الوضع في العالم اليوم، “لا بالأقوال، وإنما بالأفعال”.

وتابع: “إن جميع دولنا تدافع عن المساواة وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وتؤكد المثل العليا للصداقة والتفاهم، من أجل رخاء ورفاهية العالم، لا بالكلمات وإنما بالأفعال، حيث تظهر هذه الدول مسؤوليتها عن مستقبل العالم، وتسهم بشكل كبير في حل المشكلات الإقليمية الملحة”.

وحدد بوتين، ثلاث مجالات رئيسية للتعاون بين دول “بريكس”: “السياسة والأمن، والاقتصاد والشؤون المالية، والاتصالات الثقافية والإنسانية”.

وصرح الرئيس الروسي، “بأن مشاركة دول “بريكس” في الاقتصاد العالمي تتجاوز بقوة مشاركة دول مجموعة السبع G7″، مشيرا إلى أن “نمو دول “بريكس” في 2024-2025 سيكون 3.8% مقابل 3.2% في دول العالم المتقدمة”.

وقال بوتين: “حصة دول “بريكس” في الاقتصاد العالمي بحسب مؤشر تعادل القوة الشرائية تتجاوز بقوة حصة دول مجموعة السبع”، مضيفا: “حصة دول “بريكس” في الاقتصاد العالمي بنهاية 2024 ستمثل 36.7% أي ما يفوق حصة G7 (نحو 30%)”.

واقترح بوتين، “تحويل بورصة الحبوب لدول “بريكس” إلى بورصة سلعية كاملة، كما اقترح إنشاء منصة استثمار جديدة لـ”بريكس” لدعم اقتصادات المجموعة ودول الجنوب والشرق العالميين”.

هذا وتعقد قمة “بريكس” السادسة عشرة في الفترة من 22-24 أكتوبر في قازان، حيث سيحضر هذا الحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فيما سيترأس وفدي البرازيل والمملكة العربية السعودية وزيرا الخارجية مارورو لويس إيكر فييرا وفيصل بن فرحان آل سعود.

وفي 24 أكتوبر سيعقد اجتماع في صيغة “بريكس+” و”Outreach” للتواصل مع ما يقرب من 40 من قادة الدول التي تمثل الجنوب العالمي ورؤساء المنظمات متعددة الأطراف.