بوتين يقدم هدية لافتة لزعيم كوريا الشمالية

في خطوة لافتة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فوجئ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بإهدائه سيارة روسية الصنع.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أن الزعيم “كيم”، تلقى سيارة مصنوعة في روسيا لاستخدامه الشخصي من جانب فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رئيس الاتحاد الروسي.

وأضافت الوكالة أن يو جونغ، شقيقة كيم، قالت إن الهدية دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة البلدين.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغيانغ، أن هدية الرئيس بوتين، للزعيم الكوري، تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، ومن شأنها أن تشكل انتهاكا لعقوبات تشمل استيراد المركبات فرضتها الأمم المتحدة على بيونغيانغ عام 2017 ووقّعتها روسيا أيضا.

هذا ويشتهر الزعيم الكوري، بحبّه للسيارات الفاخرة، وقد تم رصده وهو يستخدم سيارات لكزس SUV ومرسيدس.