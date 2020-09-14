بوتين يلتقي نظيره البيلاروسي في «سوتشي» على انفراد

كشفت وسائل إعلام روسية إن المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ستجري اليوم الإثنين في سوتشي على انفراد بين الزعيمين.

وقالت وكالة BelTA، إن المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ستجري في سوتشي بين الزعيمين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوكالة، اليوم الاثنين، أن الرئيسين سيناقشان وضع وآفاق تطوير التعاون الثنائي، في مختلف المجالات وموضوع العلاقات الاتحادية. وسينظر الرئيسان كذلك في بعض القضايا الدولية، والوضع في المنطقة، والمسائل المتعلقة بالرد المشترك على التحديات الناشئة.

وهذه أول زيارة خارجية يقوم بها لوكاشينكو، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها، وتلتها احتجاجات حاشدة في الجمهورية.

وعلى عكس عدد من الدول الغربية، اعترفت روسيا، بنتائج التصويت في بيلاروس وأقرت بشرعيتها. وسبقت زيارة الرئيس البيلاروسي إلى روسيا، استعدادات مكثفة، بما في ذلك زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى مينسك في أوائل سبتمبر.