بوتين: يمكننا القضاء على فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتينظن أن موسكو قادرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد في أقل من 3 أشهر.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بوتين قوله، في تصريح خلال لقائه رجال الأعمال: “يتوقع زميلنا أننا سنتغلب على الفيروس التاجي خلال شهرين أو ثلاثة.. هذه توقعات جيدة.. بعض الدول تقول إن الحرب معه ستكون طويلة جداً.. لكن عندما سنخرج حقًا من هذا الوضع، وسنخرج بالتأكيد، آمل حتى في وقت أبكر مما قلته شهرين إلى ثلاثة أشهر”.

هذا وشدّد الرئيس الروسي، في وقت سابق، على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

وقال بوتين: “هذه الإجراءات القسرية مؤقتة.. لكنها لن تطول إذا كانت التدابير المتخذة أكثر فاعلية وصرامة… لأنها ستساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع”.

وأشار إلى أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا سيتغير نحو الأفضل لكن المسألة هي مسألة وقت.

كما أعلن بوتين أن المهمة الكبرى في روسيا هي الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، لكن من أجل ذلك هناك حاجة إلى موارد اقتصادية، لافتا إلى أن هناك مشكلتان تؤثران على الوضع: انهيار سوق النفط والطاقة، وتفشي فيروس كورونا.

وقال: “علينا العمل فورا في عدة اتجاهات.. بالطبع، المهمة الكبرى، هي الحفاظ على صحة وحياة مواطنينا.. لكن من الواضح أيضا، أنه إذا انهار الاقتصاد فلن تكون هناك موارد لتنفيذ هذه المهمة.. كل الأمور في الحياة مرتبطة ببعضها”.