بوتين: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حيث وصف الوضع في الشرق الأوسط “بالصعب للغاية”.

وقال بوتين: “سنتحدث بالطبع عن الوضع في الشرق الأوسط، الوضع صعب للغاية”.

وأضاف: “أود أن أشكركم على مشاركتكم في حل القضايا الإنسانية، بما فيها تلك المتعلقة بتبادل الأسرى… وأقصد أيضا التبادل الأخير”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن “حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية”، مؤكدا أن “العلاقات بين روسيا والإمارات ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية”.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل في وقت سابق، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.

واستقبل بوتين، اليوم الأحد، نظيره الإماراتي في مقر إقامته في نوفو أوغاريفو.