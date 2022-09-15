«بوتين» ينجو من محاولة اغتيال.. واعتقالات عدة داخل أجهزة الأمن التابعة له

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، عن تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى محاولة اغتيال.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنّ محاولة الاغتيال لا تزال تفاصيلها مجهولة، وأنّها جرت خلال عودته إلى مقره الرسمي، حيث كان شخص ألقى شخص وهو يقود دراجة نارية قنبلة، ما تسبب في انفجار إطار سيارته، وتصاعد الدخان منها.

ونقلت ذا صن عن مصادر في الكرملين، أنّ سيارة الرئيس الروسي الليموزين، تعرضت للهجوم، بقنبلة، وأصيبت في عجلتها الأمامية اليسرى تلاه دخان كثيف، إلا أنّ بوتين، لم يصب بأذى، وجرى تأمينه، مؤكدة أنه جرت اعتقالات عدة من جهاز الأمن التابع له.