بوتين يهاجم خطط أوروبا لحظر الأسمدة الروسية: غباء محض!

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر شبه كامل على واردات الأسمدة المعدنية الروسية تمثل “غباء محض”، محذرًا من انعكاسات سلبية على أسعار الغذاء في أوروبا.

وخلال لقائه مع رئيس الجمعية الروسية لمنتجي الأسمدة، أندري غورييف، قال بوتين إن القرار الأوروبي “غبي تمامًا” من منظور اقتصادي، ولا يخدم مصالح الزراعة الأوروبية، مضيفًا: “هذا الأمر سيؤثر في نهاية المطاف على أسعار المواد الغذائية”.

غورييف أشار من جانبه إلى أن جمعيات المزارعين الأوروبية ترفض هذا التوجه، موضحًا أن أوروبا تستورد 5.5 مليون طن من الأسمدة الروسية من أصل 17 مليون طن تستهلكها سنويًا، وأن استبدال هذه الكميات سيكون “مهمة صعبة للغاية”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين موسكو وبروكسل بشأن الأمن الغذائي والطاقة، وتزامنًا مع إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن مذكرة التفاهم بشأن تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، والموقّعة مع الأمم المتحدة ضمن اتفاق البحر الأسود عام 2022، لن تُمدد بعد 22 يوليو2025.