بوتين يهاجم سياسة فرض «الرسوم الجمركية»: انفصالية تهدد الاقتصاد العالمي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، انتقادات مستترة لسياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفًا إياها بأنها مضرة بالاقتصاد العالمي.

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك، قال بوتين إن هذه الرسوم تؤدي إلى “انفصالية إقليمية ووطنية”، مشيرًا إلى أن “لن يتحقق أي شيء جيد من وراء مثل هذه السياسات لمن يمارسها”، دون أن يذكر ترامب بالاسم.

وأضاف بوتين أن روسيا تتبع سياسة منفتحة في مجالات التجارة والاقتصاد مع شركائها الأجانب، معربًا عن ترحيبه باحتمالات عودة الشركات الغربية إلى روسيا، لكنه أشار إلى أن العديد من الشركات الغربية تنتظر انتهاء الحرب في أوكرانيا ورفع العقوبات المفروضة قبل استئناف عملياتها التجارية في السوق الروسية.

كما انتقد بوتين العقوبات الغربية، واصفًا إياها بأنها “إجراءات حمائية”، محذرًا من أن مثل هذه السياسات قد تزيد من تفاقم التوترات الاقتصادية العالمية.

هذا وفي عام 2025، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات جذرية في مجال التجارة الدولية، حيث فرضت رسومًا جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة. تراوحت هذه الرسوم بين 10% و200%، وشملت منتجات من دول مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، كندا، المكسيك، والهند.

أبرز القرارات الجمركية

المنتجات العالمية: تم فرض رسوم بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، ورسوم بنسبة 25% على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة.

الصين: تم فرض رسوم بنسبة 20% على جميع السلع الصينية.

الاتحاد الأوروبي: رسوم بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي.

كندا والمكسيك: رسوم بنسبة 25% على معظم السلع، باستثناء المنتجات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

الهند: فرضت رسوم بنسبة 50% على أكثر من نصف صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما أثر بشكل كبير على صناعات مثل النسيج، الأحذية، المجوهرات، والمأكولات البحرية.

روسيا: تم فرض رسوم بنسبة 200% على واردات الألومنيوم الروسي.