«بوتين» يهنّئ «ترامب» بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة ويعلن استعداده للحوار

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دونالد ترامب، إثر انتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوتين على هامش “منتدى فالداي الدولي للحوار”، إنه مستعد لإجراء حوار مع “ترامب”.

وأكد الرئيس الروسي أن “موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الشعب الأمريكي”، مشيرا إلى أن “تصريحات “ترامب” خلال حملته الانتخابية “تستحق الاهتمام”.

كما أعرب بوتين عن “إعجابه بتصرف “ترامب” أثناء محاولة الاغتيال التي تعرض لها”، لافتا إلى أنه “رجل شجاع”، حسب قناة روسيا اليوم.

وأوضح بوتين، أن “ترامب” تعرض للمطاردة والمضايقة خلال فترته الرئاسية الأولى، ما جعله خائفا من اتخاذ أي خطوة”.