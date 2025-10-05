بوتين يوجه «رسالة حادة» إلى أمريكا

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ “توماهوك” بعيدة المدى وعالية الدقة سيؤدي إلى تقويض العلاقات بين موسكو وواشنطن، معتبراً أن هذه الخطوة قد تدمر “الاتجاهات الإيجابية” التي بدأت تظهر في العلاقات الثنائية مؤخراً.

وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة صحفية نقلتها وكالة “سبوتنيك”، بعد أيام من إعلان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إمكانية تزويد كييف بصواريخ “توماهوك كروز”، مع التأكيد أن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي.

وأشار بوتين إلى أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تعتبر “لعباً بالنار”، وأن تسليح الغرب لكييف يعيق أي تقدم في المفاوضات ويؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وأضاف أن الأمر متروك للقادة الغربيين لتقرير كيفية التعامل مع هذه التحذيرات، مؤكداً أنه تحدث بصدق ووضوح خلال منتدى “فالداي” حول جوهر القضايا ومواقفه منها.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون “أهدافاً مشروعة” للقوات الروسية، مؤكداً أن استمرار دعم الغرب العسكري لكييف سيكون له تأثير سلبي على الجهود السياسية للتسوية.

بوتين يزور طاجيكستان الأسبوع المقبل لحضور قمة رابطة الدول المستقلة

أعلنت قناة “روسيا-1” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طاجيكستان الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة رابطة الدول المستقلة.

وأفاد البرنامج التلفزيوني “موسكو. الكرملين. بوتين” أن بوتين سيلتقي خلال زيارته رئيس طاجيكستان إمام علي رحمانوف، بالإضافة إلى لقاء عدد من قادة الدول الأعضاء في الرابطة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين دول رابطة الدول المستقلة، حيث أكد بوتين في تصريحات سابقة أن الرابطة تتطور في جميع المجالات، مؤكداً على أهمية هذه الاجتماعات في تنسيق السياسات الإقليمية وتعزيز العلاقات بين الأعضاء.