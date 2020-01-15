بوتين.. يوجه رسالته السنوية إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية

رسالة تحمل في طياتها اخر مستجدات ووضع البلاد [سبوتنك]

يوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء 15 يناير/ كانون الثاني، رسالته السنوية إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية، التي سيوضح من خلالها تقييمه للأوضاع في البلاد ومهام الدولة المستقبلية.

وفقا للدستور الروسي، يخاطب رئيس روسيا الاتحادية سنويا الجمعية البرلمانية الفيدرالية (البرلمان الروسي) برسالة يتحدث فيها عن وضع البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.

يحضر الاجتماع نواب كل من مجلسي الفيدرالية والدوما، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المحاكم الدستورية، والمدعي العام، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات، وأعضاء مجلس الدولة، بالإضافة لعدد من المدعوين.

ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس الروسي للوضع في الشرق الأوسط والدور الذي تلعبه روسيا لإحلال السلام في المنطقة.

تعتبر هذه الرسالة الـ16 التي يوجهها الرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية، وستبدأ الرسالة في الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.